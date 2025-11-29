Precio de Kylie hoy

El precio actual de Kylie (KYLIE) hoy es $ 0.0001994, con una variación del 7.80% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KYLIE a USD es $ 0.0001994 por KYLIE.

Kylie actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 199,400, con un suministro circulante de 1.00B KYLIE. Durante las últimas 24 horas, KYLIE cotiza entre $ 0.00019908 (bajo) y $ 0.00021693 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00134643, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000543.

En el corto plazo, KYLIE experimentó un cambio de -0.15% en la última hora y de +5.38% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Kylie (KYLIE)

Cap de mercado $ 199.40K$ 199.40K $ 199.40K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 199.40K$ 199.40K $ 199.40K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Kylie es de $ 199.40K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KYLIE es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 199.40K.