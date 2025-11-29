Precio de Kura hoy

El precio actual de Kura (KURA) hoy es $ 0.01066752, con una variación del 2.28% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KURA a USD es $ 0.01066752 por KURA.

Kura actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 11,071.07, con un suministro circulante de 1.04M KURA. Durante las últimas 24 horas, KURA cotiza entre $ 0.01064064 (bajo) y $ 0.01113617 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.47, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00855973.

En el corto plazo, KURA experimentó un cambio de -0.22% en la última hora y de -23.84% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Kura (KURA)

Cap de mercado $ 11.07K$ 11.07K $ 11.07K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 35.27K$ 35.27K $ 35.27K Suministro de Circulación 1.04M 1.04M 1.04M Suministro total 3,306,371.634200026 3,306,371.634200026 3,306,371.634200026

