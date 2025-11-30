Precio de Kovu hoy

El precio actual de Kovu ($KOVU) hoy es --, con una variación del 0.03% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de $KOVU a USD es -- por $KOVU.

Kovu actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,715.06, con un suministro circulante de 999.92M $KOVU. Durante las últimas 24 horas, $KOVU cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, $KOVU experimentó un cambio de -- en la última hora y de -7.26% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Kovu ($KOVU)

Cap de mercado $ 4.72K$ 4.72K $ 4.72K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.72K$ 4.72K $ 4.72K Suministro de Circulación 999.92M 999.92M 999.92M Suministro total 999,918,014.34694 999,918,014.34694 999,918,014.34694

La capitalización de mercado actual de Kovu es de $ 4.72K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de $KOVU es de 999.92M, con un suministro total de 999918014.34694. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.72K.