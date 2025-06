El precio en vivo de Kommunity Take Over (KTO) hoy es 0 USD . Su capitalización de mercado actual es de $ 7.89K USD . KTO a USD precio se actualiza en tiempo real. Desempeño clave de Kommunity Take Over en el mercado: - El volumen de trading en 24 horas es -- USD - La variación de precios de Kommunity Take Over en el día es -7.22% - Tiene una oferta circulante de 998.30M USD

Rendimiento del precio de Kommunity Take Over (KTO) en USD

Durante el día de hoy, el cambio de precio de Kommunity Take Over a USD fue de $ 0.

En los últimos 30 días, el cambio de precio de Kommunity Take Over a USD fue de $ 0.

En los últimos 60 días, el cambio de precio de Kommunity Take Over a USD fue de $ 0.

En los últimos 90 días, el cambio de precio de Kommunity Take Over a USD fue de $ 0.

Período Cambio (USD) Cambio (%) Hoy $ 0 -7.22% 30 Días $ 0 -- 60 Días $ 0 -- 90 Días $ 0 --

Análisis de precios de Kommunity Take Over (KTO)

Descubre el último análisis de precios de Kommunity Take Over: Mín. y Máx. en 24h, ATH y cambios diarios:

24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) 0.00% Cambio de Precio (1D) -7.22% Cambio de Precio (7D) -48.60%

Información del mercado de Kommunity Take Over (KTO)

Sumérgete en las estadísticas del mercado: capitalización de mercado, volumen de 24h y suministro: