Precio de Kome Chan hoy

El precio actual de Kome Chan (KOME) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KOME a USD es -- por KOME.

Kome Chan actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 6,964.66, con un suministro circulante de 1.00B KOME. Durante las últimas 24 horas, KOME cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01605948, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, KOME experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Kome Chan (KOME)

Cap de mercado $ 6.96K$ 6.96K $ 6.96K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.96K$ 6.96K $ 6.96K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Kome Chan es de $ 6.96K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KOME es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.96K.