Información del precio (USD) de KlimaDAO (KLIMA)

Rango de precios en 24 horas: 24H Mín $ 0.242002 24H Máx $ 0.290337 Máximo Histórico $ 3,777.3 Precio más bajo $ 0.111333 Cambio de Precio (1H) +0.12% Cambio de Precio (1D) +9.92% Cambio de Precio (7D) +9.33%

El precio en tiempo real de KlimaDAO (KLIMA) es de $0.276693. Durante las últimas 24 horas, KLIMA se ha operado entre un mínimo de $ 0.242002 y un máximo de $ 0.290337, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de KLIMA es de $ 3,777.3, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.111333.

En términos de rendimiento a corto plazo, KLIMA ha cambiado en un +0.12% en la última hora, +9.92% en 24 horas y +9.33% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de KlimaDAO (KLIMA)

Cap de mercado $ 5.60M Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.60M Suministro de Circulación 20.24M Suministro total 20,236,369.26865283

La capitalización de mercado actual de KlimaDAO es de $ 5.60M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KLIMA es de 20.24M, con un suministro total de 20236369.26865283. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.60M.