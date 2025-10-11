El precio en vivo de KlimaDAO hoy es de 0.276693 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de KLIMA en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de KLIMA en MEXC ahora.El precio en vivo de KlimaDAO hoy es de 0.276693 USD. Sigue las actualizaciones de precio en tiempo real, los gráficos en vivo, la capitalización de mercado, el volumen de 24 horas y más datos de KLIMA en USD. Explora fácilmente la tendencia del precio de KLIMA en MEXC ahora.

Logo de KlimaDAO

Precio de KlimaDAO (KLIMA)

No listado

Precio en vivo de 1 KLIMA en USD:

$0.27671
$0.27671$0.27671
+9.90%1D
mexc
Estos datos del token provienen de terceros. MEXC actúa únicamente como agregador de información. ¡Explora otros tokens listados en el mercado Spot de MEXC!
USD
Gráfico de precios en vivo de KlimaDAO (KLIMA)
Última actualización de la página: 2025-10-11 12:31:28 (UTC+8)

Información del precio (USD) de KlimaDAO (KLIMA)

Rango de precios en 24 horas:
$ 0.242002
$ 0.242002$ 0.242002
24H Mín
$ 0.290337
$ 0.290337$ 0.290337
24H Máx

$ 0.242002
$ 0.242002$ 0.242002

$ 0.290337
$ 0.290337$ 0.290337

$ 3,777.3
$ 3,777.3$ 3,777.3

$ 0.111333
$ 0.111333$ 0.111333

+0.12%

+9.92%

+9.33%

+9.33%

El precio en tiempo real de KlimaDAO (KLIMA) es de $0.276693. Durante las últimas 24 horas, KLIMA se ha operado entre un mínimo de $ 0.242002 y un máximo de $ 0.290337, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de KLIMA es de $ 3,777.3, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.111333.

En términos de rendimiento a corto plazo, KLIMA ha cambiado en un +0.12% en la última hora, +9.92% en 24 horas y +9.33% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de KlimaDAO (KLIMA)

$ 5.60M
$ 5.60M$ 5.60M

--
----

$ 5.60M
$ 5.60M$ 5.60M

20.24M
20.24M 20.24M

20,236,369.26865283
20,236,369.26865283 20,236,369.26865283

La capitalización de mercado actual de KlimaDAO es de $ 5.60M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KLIMA es de 20.24M, con un suministro total de 20236369.26865283. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.60M.

Historial de precios de KlimaDAO (KLIMA) en USD

Durante el día de hoy, el cambio de precio de KlimaDAO a USD fue de $ +0.02496207.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de KlimaDAO a USD fue de $ +0.4039711159.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de KlimaDAO a USD fue de $ +0.2702771810.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de KlimaDAO a USD fue de $ +0.09575077982678293.

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ +0.02496207+9.92%
30 Días$ +0.4039711159+146.00%
60 Días$ +0.2702771810+97.68%
90 Días$ +0.09575077982678293+52.92%

Qué es KlimaDAO (KLIMA)

What Is KlimaDAO? KlimaDAO is building the infrastructure for a transparent, neutral, and public Digital Carbon Market to accelerate climate finance on a global scale.

In 2022, KlimaDAO traded over $4 billion worth of carbon credit trade while growing treasury assets to over $100 million.

Who uses KlimaDAO? As the base layer infrastructure for the Digital Carbon Market, KlimaDAO powers platforms such as Carbonmark, the universal carbon market, and works with organizations such as Polygon, Circle, and the Liechtenstein Bankers Association to help organizations such as airlines, auto companies, banks, Web3 projects, and individuals such as Mark Cuban to meet their sustainability goals.

A brief history of KlimaDAO KlimaDAO was founded in 2021 by a group of individuals from three competing organizations who had been working to solve market failures in the traditional Voluntary Carbon Market. These founding Core contributors aimed to unite their diverse experience – in carbon markets, technology, and business strategy and execution – as part of a single mission, in order to solve bottlenecks in scaling climate finance globally.

KlimaDAO has since grown to assemble the talents of over 50 contributors, and over 100,000 KLIMA token holders.

In 2022 KlimaDAO launched its carbon retirement aggregator, enabling individuals and organizations to permissionlessly offset their carbon footprints. One of its landmark early users was the Polygon Network, which used KlimaDAO’s infrastructure to retire over 100,000 digital carbon credits to go carbon neutral. Brands such as Instagram, Nike, and Bentley chose to build with Polygon due to its leadership in sustainability.

In March 2023 Carbonmark launched as the go-to platform for acquiring, trading, and retiring digital carbon. Carbonmark offers a seamless ‘Web 2.5’ user experience, enabling institutional access to tens of millions of carbon credits, and to KlimaDAO’s digital carbon infrastructure, without additional fees.

Recurso KlimaDAO(KLIMA)

Libro blanco
Sitio web oficial

Predicción del precio de KlimaDAO (USD)

¿Cuánto valdrá KlimaDAO (KLIMA) en USD mañana, la semana que viene o el mes que viene? ¿Cuál podría ser el valor de tus activos KlimaDAO (KLIMA) en 2025, 2026, 2027, 2028, o incluso dentro de 10 o 20 años? Utiliza nuestra herramienta de predicción de precios para explorar las previsiones a corto y largo plazo sobre KlimaDAO.

¡Consulta la predicción del precio de KlimaDAO ahora!

KLIMA a monedas locales

Tokenómica de KlimaDAO (KLIMA)

Entender la tokenómica de KlimaDAO (KLIMA) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de KLIMA!

Preguntas relacionadas: Otras preguntas sobre KlimaDAO (KLIMA)

¿Cuánto vale KlimaDAO (KLIMA) hoy?
El precio en vivo de KLIMA en USD es de 0.276693 USD, actualizado en tiempo real con los últimos datos del mercado.
¿Cuál es el precio actual de KLIMA en USD?
El precio actual de KLIMA en USD es de $ 0.276693. Consulta el Conversor MEXC para obtener conversiones precisas de tokens.
¿Cuál es la capitalización de mercado de KlimaDAO?
La capitalización de mercado de KLIMA es de $ 5.60M USD. Capitalización de mercado = Precio actual × Oferta circulante. Indica el valor de mercado total y el ranking del token.
¿Cuál es el suministro circulante de KLIMA?
El suministro circulante de KLIMA es de 20.24M USD.
¿Cuál fue el precio máximo histórico (ATH) de KLIMA?
KLIMA alcanzó un precio ATH de 3,777.3 USD.
¿Cuál es el precio mínimo histórico (ATL) de KLIMA?
KLIMA vio un precio ATL de 0.111333 USD.
¿Cuál es el volumen de trading de KLIMA?
El volumen de trading en vivo de 24 horas para KLIMA es de -- USD.
¿KLIMA subirá más este año?
El precio de KLIMA podría subir este año dependiendo de las condiciones del mercado y el desarrollo del proyecto. Consulta la predicción del precio de KLIMA para obtener un análisis más detallado.
Última actualización de la página: 2025-10-11 12:31:28 (UTC+8)

