Precio de Kitty Coin Solana hoy

El precio actual de Kitty Coin Solana (KITTY) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KITTY a USD es -- por KITTY.

Kitty Coin Solana actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 10,351.56, con un suministro circulante de 419.93M KITTY. Durante las últimas 24 horas, KITTY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0080012, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, KITTY experimentó un cambio de -- en la última hora y de -1.04% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Kitty Coin Solana (KITTY)

Cap de mercado $ 10.35K$ 10.35K $ 10.35K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 13.31K$ 13.31K $ 13.31K Suministro de Circulación 419.93M 419.93M 419.93M Suministro total 540,000,000.0 540,000,000.0 540,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Kitty Coin Solana es de $ 10.35K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KITTY es de 419.93M, con un suministro total de 540000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 13.31K.