Precio de Kira AI hoy

El precio actual de Kira AI (KIRA) hoy es $ 0.00503228, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KIRA a USD es $ 0.00503228 por KIRA.

Kira AI actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,032.28, con un suministro circulante de 1.00M KIRA. Durante las últimas 24 horas, KIRA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.257228, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00489433.

En el corto plazo, KIRA experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Kira AI (KIRA)

Cap de mercado $ 5.03K$ 5.03K $ 5.03K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.03K$ 5.03K $ 5.03K Suministro de Circulación 1.00M 1.00M 1.00M Suministro total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Kira AI es de $ 5.03K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KIRA es de 1.00M, con un suministro total de 1000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.03K.