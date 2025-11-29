Precio de Kintsu Staked Hype hoy

El precio actual de Kintsu Staked Hype (SHYPE) hoy es $ 35.28, con una variación del 1.58% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de SHYPE a USD es $ 35.28 por SHYPE.

Kintsu Staked Hype actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 139,238, con un suministro circulante de 3.95K SHYPE. Durante las últimas 24 horas, SHYPE cotiza entre $ 34.19 (bajo) y $ 35.98 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 53.2, mientras que el mínimo histórico fue $ 29.67.

En el corto plazo, SHYPE experimentó un cambio de -1.49% en la última hora y de +8.43% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Kintsu Staked Hype (SHYPE)

Cap de mercado $ 139.24K$ 139.24K $ 139.24K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 139.24K$ 139.24K $ 139.24K Suministro de Circulación 3.95K 3.95K 3.95K Suministro total 3,947.131283642947 3,947.131283642947 3,947.131283642947

La capitalización de mercado actual de Kintsu Staked Hype es de $ 139.24K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de SHYPE es de 3.95K, con un suministro total de 3947.131283642947. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 139.24K.