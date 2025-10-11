Información del precio (USD) de Kinetix Finance Token (KAI)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.03611293$ 0.03611293 $ 0.03611293 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) -0.58% Cambio de Precio (1D) -48.74% Cambio de Precio (7D) -48.47% Cambio de Precio (7D) -48.47%

El precio en tiempo real de Kinetix Finance Token (KAI) es de --. Durante las últimas 24 horas, KAI se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de KAI es de $ 0.03611293, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, KAI ha cambiado en un -0.58% en la última hora, -48.74% en 24 horas y -48.47% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Kinetix Finance Token (KAI)

Cap de mercado $ 434.99K$ 434.99K $ 434.99K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 450.61K$ 450.61K $ 450.61K Suministro de Circulación 965.33M 965.33M 965.33M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Kinetix Finance Token es de $ 434.99K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KAI es de 965.33M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 450.61K.