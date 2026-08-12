Precio de Kinetiq Markets HYPE hoy

El precio actual de Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE) hoy es $ 55.2, con una variación del 1.12% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KMHYPE a USD es $ 55.2 por KMHYPE.

Kinetiq Markets HYPE actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 32,543,205, con un suministro circulante de 589.51K KMHYPE. Durante las últimas 24 horas, KMHYPE cotiza entre $ 54.91 (bajo) y $ 55.82 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 77.71, mientras que el mínimo histórico fue $ 20.85.

En el corto plazo, KMHYPE experimentó un cambio de -- en la última hora y de -6.31% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 53.25K.

Información del mercado de Kinetiq Markets HYPE (KMHYPE)

Cap de mercado $ 32.54M$ 32.54M $ 32.54M Volumen (24H) $ 53.25K$ 53.25K $ 53.25K Cap. de mercado totalmente diluida $ 32.54M$ 32.54M $ 32.54M Suministro de Circulación 589.51K 589.51K 589.51K Suministro total 589,508.4640774031 589,508.4640774031 589,508.4640774031

La capitalización de mercado actual de Kinetiq Markets HYPE es de $ 32.54M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 53.25K. El suministro circulante de KMHYPE es de 589.51K, con un suministro total de 589508.4640774031. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 32.54M.