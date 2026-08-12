Precio de Kilroy was here hoy

El precio actual de Kilroy was here (KILROY) hoy es $ 0, con una variación del 8.27% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KILROY a USD es $ 0 por KILROY.

Kilroy was here actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 240,942, con un suministro circulante de 980.63M KILROY. Durante las últimas 24 horas, KILROY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00141004, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, KILROY experimentó un cambio de +16.80% en la última hora y de +9.10% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 15.41K.

Información del mercado de Kilroy was here (KILROY)

Cap de mercado $ 240.94K$ 240.94K $ 240.94K Volumen (24H) $ 15.41K$ 15.41K $ 15.41K Cap. de mercado totalmente diluida $ 240.94K$ 240.94K $ 240.94K Suministro de Circulación 980.63M 980.63M 980.63M Suministro total 980,625,535.014707 980,625,535.014707 980,625,535.014707

La capitalización de mercado actual de Kilroy was here es de $ 240.94K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 15.41K. El suministro circulante de KILROY es de 980.63M, con un suministro total de 980625535.014707. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 240.94K.