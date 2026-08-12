Precio de KILL BIG BEAUTIFUL BILL hoy

El precio actual de KILL BIG BEAUTIFUL BILL (KBBB) hoy es $ 0, con una variación del 0.25% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KBBB a USD es $ 0 por KBBB.

KILL BIG BEAUTIFUL BILL actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 23,005, con un suministro circulante de 1000.00M KBBB. Durante las últimas 24 horas, KBBB cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.065428, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, KBBB experimentó un cambio de -- en la última hora y de +2.52% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de KILL BIG BEAUTIFUL BILL (KBBB)

Cap de mercado $ 23.01K$ 23.01K $ 23.01K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 23.01K$ 23.01K $ 23.01K Suministro de Circulación 1000.00M 1000.00M 1000.00M Suministro total 999,998,669.64 999,998,669.64 999,998,669.64

La capitalización de mercado actual de KILL BIG BEAUTIFUL BILL es de $ 23.01K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KBBB es de 1000.00M, con un suministro total de 999998669.64. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 23.01K.