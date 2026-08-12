Precio de Kendu Inu hoy

El precio actual de Kendu Inu (KENDU) hoy es $ 0, con una variación del 0.27% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KENDU a USD es $ 0 por KENDU.

Kendu Inu actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 16,044.54, con un suministro circulante de 1.00T KENDU. Durante las últimas 24 horas, KENDU cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, KENDU experimentó un cambio de -- en la última hora y de +2.48% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Kendu Inu (KENDU)

Cap de mercado $ 16.04K$ 16.04K $ 16.04K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 16.04K$ 16.04K $ 16.04K Suministro de Circulación 1.00T 1.00T 1.00T Suministro total 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Kendu Inu es de $ 16.04K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KENDU es de 1.00T, con un suministro total de 1000000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 16.04K.