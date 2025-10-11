Información del precio (USD) de KEKE Terminal (KEKE)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.028921$ 0.028921 $ 0.028921 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +2.19% Cambio de Precio (1D) -14.93% Cambio de Precio (7D) -30.71% Cambio de Precio (7D) -30.71%

El precio en tiempo real de KEKE Terminal (KEKE) es de --. Durante las últimas 24 horas, KEKE se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de KEKE es de $ 0.028921, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, KEKE ha cambiado en un +2.19% en la última hora, -14.93% en 24 horas y -30.71% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de KEKE Terminal (KEKE)

Cap de mercado $ 143.23K$ 143.23K $ 143.23K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 143.23K$ 143.23K $ 143.23K Suministro de Circulación 999.99M 999.99M 999.99M Suministro total 999,992,525.101453 999,992,525.101453 999,992,525.101453

La capitalización de mercado actual de KEKE Terminal es de $ 143.23K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KEKE es de 999.99M, con un suministro total de 999992525.101453. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 143.23K.