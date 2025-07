Qué es Kartel (KARTEL)

🚨 Welcome to the $KARTEL, amigo 🇲🇽 Launched with an experienced team, we're building the largest Mexican Peso ($MXN) Treasury in DeFi. Theme: 🎉 Fiestas | 🔫 Guns | 🧱 Bricks | 💃 Chicas Roadmap: - Protocol Owned Liquidity (like OHM DAO) - First digital Mexican Peso ($MXND) - No-KYC ApplePay + debit card offramp - Revenue share with top Mafiosos 😎 Website (pwd: freecoca): https://kartelbase.vercel.app/ Twitter: https://x.com/kartelonbase Telegram: https://t.me/KARTELHQ Dexscreener: https://dexscreener.com/base/0x5e7dc4b68105b561e2397b7395fcbbe2a1fd29fe CA: 0xC680eca227FC9AB21A9210E0EaFEff9068a89327 💼 Stack your $KARTEL bricks before it's all locked up!

Tokenómica de Kartel (KARTEL)

Entender la tokenómica de Kartel (KARTEL) puede proporcionar una visión más profunda sobre su valor a largo plazo y su potencial de crecimiento. Desde cómo se distribuyen los tokens hasta cómo se gestiona el suministro, la tokenómica revela la estructura central de la economía de un proyecto. ¡Conoce ahora la tokenómica extensa de KARTEL!