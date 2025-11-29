Precio de KAREN ONCHAIN hoy

El precio actual de KAREN ONCHAIN (KAREN) hoy es --, con una variación del 2.25% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KAREN a USD es -- por KAREN.

KAREN ONCHAIN actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 31,413, con un suministro circulante de 93.96B KAREN. Durante las últimas 24 horas, KAREN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, KAREN experimentó un cambio de 0.00% en la última hora y de +9.85% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de KAREN ONCHAIN (KAREN)

Cap de mercado $ 31.41K$ 31.41K $ 31.41K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 33.43K$ 33.43K $ 33.43K Suministro de Circulación 93.96B 93.96B 93.96B Suministro total 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de KAREN ONCHAIN es de $ 31.41K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KAREN es de 93.96B, con un suministro total de 100000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 33.43K.