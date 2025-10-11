Información del precio (USD) de Kangarhold (KANGA)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0$ 0 $ 0 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) +0.88% Cambio de Precio (1D) -15.78% Cambio de Precio (7D) -18.50% Cambio de Precio (7D) -18.50%

El precio en tiempo real de Kangarhold (KANGA) es de --. Durante las últimas 24 horas, KANGA se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de KANGA es de $ 0, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, KANGA ha cambiado en un +0.88% en la última hora, -15.78% en 24 horas y -18.50% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Kangarhold (KANGA)

Cap de mercado $ 6.11K$ 6.11K $ 6.11K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 6.11K$ 6.11K $ 6.11K Suministro de Circulación 999.99M 999.99M 999.99M Suministro total 999,988,623.181457 999,988,623.181457 999,988,623.181457

La capitalización de mercado actual de Kangarhold es de $ 6.11K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KANGA es de 999.99M, con un suministro total de 999988623.181457. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 6.11K.