Precio de K9 Finance DAO hoy

El precio actual de K9 Finance DAO (KNINE) hoy es $ 0, con una variación del 4.64% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de KNINE a USD es $ 0 por KNINE.

K9 Finance DAO actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 284,756, con un suministro circulante de 701.99B KNINE. Durante las últimas 24 horas, KNINE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, KNINE experimentó un cambio de +0.54% en la última hora y de +3.18% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de K9 Finance DAO (KNINE)

Cap de mercado $ 284.76K$ 284.76K $ 284.76K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 405.64K$ 405.64K $ 405.64K Suministro de Circulación 701.99B 701.99B 701.99B Suministro total 999,999,999,999.0 999,999,999,999.0 999,999,999,999.0

La capitalización de mercado actual de K9 Finance DAO es de $ 284.76K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de KNINE es de 701.99B, con un suministro total de 999999999999.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 405.64K.