Precio de Justcoin hoy

El precio actual de Justcoin (JUST) hoy es --, con una variación del 0.15% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JUST a USD es -- por JUST.

Justcoin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 7,353.9, con un suministro circulante de 75.07B JUST. Durante las últimas 24 horas, JUST cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00000619, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, JUST experimentó un cambio de -0.05% en la última hora y de +22.65% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Justcoin (JUST)

Cap de mercado $ 7.35K$ 7.35K $ 7.35K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.79K$ 9.79K $ 9.79K Suministro de Circulación 75.07B 75.07B 75.07B Suministro total 99,980,220,515.366 99,980,220,515.366 99,980,220,515.366

La capitalización de mercado actual de Justcoin es de $ 7.35K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de JUST es de 75.07B, con un suministro total de 99980220515.366. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.79K.