El precio actual de Just need some rest (REST) hoy es $ 0.00437206, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de REST a USD es $ 0.00437206 por REST.

Just need some rest actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,372,062, con un suministro circulante de 1000.00M REST. Durante las últimas 24 horas, REST cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01275586, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00437206.

En el corto plazo, REST experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Just need some rest (REST)

Cap de mercado $ 4.37M$ 4.37M $ 4.37M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.37M$ 4.37M $ 4.37M Suministro de Circulación 1000.00M 1000.00M 1000.00M Suministro total 999,999,895.261085 999,999,895.261085 999,999,895.261085

La capitalización de mercado actual de Just need some rest es de $ 4.37M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de REST es de 1000.00M, con un suministro total de 999999895.261085. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.37M.