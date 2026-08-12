Precio de Just A Coin hoy

El precio actual de Just A Coin ($JAC) hoy es $ 0, con una variación del 2.83% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de $JAC a USD es $ 0 por $JAC.

Just A Coin actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 217,993, con un suministro circulante de 951.21M $JAC. Durante las últimas 24 horas, $JAC cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, $JAC experimentó un cambio de +0.60% en la última hora y de -37.04% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 150.12.

Información del mercado de Just A Coin ($JAC)

Cap de mercado $ 217.99K$ 217.99K $ 217.99K Volumen (24H) $ 150.12$ 150.12 $ 150.12 Cap. de mercado totalmente diluida $ 217.99K$ 217.99K $ 217.99K Suministro de Circulación 951.21M 951.21M 951.21M Suministro total 951,208,022.765495 951,208,022.765495 951,208,022.765495

La capitalización de mercado actual de Just A Coin es de $ 217.99K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 150.12. El suministro circulante de $JAC es de 951.21M, con un suministro total de 951208022.765495. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 217.99K.