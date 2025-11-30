Precio de Just A Boring Guy hoy

El precio actual de Just A Boring Guy (BORING GUY) hoy es $ 0.00000429, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BORING GUY a USD es $ 0.00000429 por BORING GUY.

Just A Boring Guy actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,282.3, con un suministro circulante de 998.58M BORING GUY. Durante las últimas 24 horas, BORING GUY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00012841, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.00000422.

En el corto plazo, BORING GUY experimentó un cambio de -- en la última hora y de 0.00% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Just A Boring Guy (BORING GUY)

Cap de mercado $ 4.28K$ 4.28K $ 4.28K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.28K$ 4.28K $ 4.28K Suministro de Circulación 998.58M 998.58M 998.58M Suministro total 998,576,388.948896 998,576,388.948896 998,576,388.948896

La capitalización de mercado actual de Just A Boring Guy es de $ 4.28K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BORING GUY es de 998.58M, con un suministro total de 998576388.948896. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.28K.