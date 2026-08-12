Precio de Just a Black Rock on Base hoy

El precio actual de Just a Black Rock on Base (ROCK) hoy es $ 0, con una variación del 3.19% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ROCK a USD es $ 0 por ROCK.

Just a Black Rock on Base actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 68,161, con un suministro circulante de 10.00B ROCK. Durante las últimas 24 horas, ROCK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0058743, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ROCK experimentó un cambio de +0.41% en la última hora y de +2.19% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Just a Black Rock on Base (ROCK)

Cap de mercado $ 68.16K$ 68.16K $ 68.16K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 68.16K$ 68.16K $ 68.16K Suministro de Circulación 10.00B 10.00B 10.00B Suministro total 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Just a Black Rock on Base es de $ 68.16K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ROCK es de 10.00B, con un suministro total de 10000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 68.16K.