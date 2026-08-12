Precio de JPMorgan Chase xStock hoy

El precio actual de JPMorgan Chase xStock (JPMX) hoy es $ 362.81, con una variación del 1.31% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JPMX a USD es $ 362.81 por JPMX.

JPMorgan Chase xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 380,796, con un suministro circulante de 1.05K JPMX. Durante las últimas 24 horas, JPMX cotiza entre $ 357.9 (bajo) y $ 365.49 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 366.5, mientras que el mínimo histórico fue $ 263.62.

En el corto plazo, JPMX experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +0.70% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 323.54.

Información del mercado de JPMorgan Chase xStock (JPMX)

Cap de mercado $ 380.80K$ 380.80K $ 380.80K Volumen (24H) $ 323.54$ 323.54 $ 323.54 Cap. de mercado totalmente diluida $ 100.93M$ 100.93M $ 100.93M Suministro de Circulación 1.05K 1.05K 1.05K Suministro total 278,196.2170272167 278,196.2170272167 278,196.2170272167

La capitalización de mercado actual de JPMorgan Chase xStock es de $ 380.80K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 323.54. El suministro circulante de JPMX es de 1.05K, con un suministro total de 278196.2170272167. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 100.93M.