Información del precio (USD) de Joyless Boy (JOBOY)

Rango de precios en 24 horas: $ 0 $ 0 $ 0 24H Mín $ 0 $ 0 $ 0 24H Máx 24H Mín $ 0$ 0 $ 0 24H Máx $ 0$ 0 $ 0 Máximo Histórico $ 0.00306979$ 0.00306979 $ 0.00306979 Precio más bajo $ 0$ 0 $ 0 Cambio de Precio (1H) 0.00% Cambio de Precio (1D) -5.68% Cambio de Precio (7D) -11.49% Cambio de Precio (7D) -11.49%

El precio en tiempo real de Joyless Boy (JOBOY) es de --. Durante las últimas 24 horas, JOBOY se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de JOBOY es de $ 0.00306979, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, JOBOY ha cambiado en un 0.00% en la última hora, -5.68% en 24 horas y -11.49% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Joyless Boy (JOBOY)

Cap de mercado $ 4.95K$ 4.95K $ 4.95K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.95K$ 4.95K $ 4.95K Suministro de Circulación 999.07M 999.07M 999.07M Suministro total 999,070,837.966327 999,070,837.966327 999,070,837.966327

La capitalización de mercado actual de Joyless Boy es de $ 4.95K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de JOBOY es de 999.07M, con un suministro total de 999070837.966327. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.95K.