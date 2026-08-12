Precio de JESUS LOVES YOU hoy

El precio actual de JESUS LOVES YOU (JLY) hoy es $ 0, con una variación del 41.90% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JLY a USD es $ 0 por JLY.

JESUS LOVES YOU actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 78,777, con un suministro circulante de 969.93M JLY. Durante las últimas 24 horas, JLY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00169233, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, JLY experimentó un cambio de -5.97% en la última hora y de -93.58% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de JESUS LOVES YOU (JLY)

Cap de mercado $ 78.78K$ 78.78K $ 78.78K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 78.78K$ 78.78K $ 78.78K Suministro de Circulación 969.93M 969.93M 969.93M Suministro total 969,930,490.829518 969,930,490.829518 969,930,490.829518

La capitalización de mercado actual de JESUS LOVES YOU es de $ 78.78K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de JLY es de 969.93M, con un suministro total de 969930490.829518. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 78.78K.