Precio de Jeetjail hoy

El precio actual de Jeetjail (JEET) hoy es --, con una variación del 0.44% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JEET a USD es -- por JEET.

Jeetjail actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 12,773.51, con un suministro circulante de 99.56B JEET. Durante las últimas 24 horas, JEET cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, JEET experimentó un cambio de -0.17% en la última hora y de +1.44% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Jeetjail (JEET)

Cap de mercado $ 12.77K$ 12.77K $ 12.77K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 12.77K$ 12.77K $ 12.77K Suministro de Circulación 99.56B 99.56B 99.56B Suministro total 99,564,194,346.12509 99,564,194,346.12509 99,564,194,346.12509

