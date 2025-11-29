Precio de jAsset jUSD hoy

El precio actual de jAsset jUSD (JUSD) hoy es $ 0.960642, con una variación del 0.19% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JUSD a USD es $ 0.960642 por JUSD.

jAsset jUSD actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 616,082, con un suministro circulante de 640.05K JUSD. Durante las últimas 24 horas, JUSD cotiza entre $ 0.946595 (bajo) y $ 0.970411 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.062, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.35345.

En el corto plazo, JUSD experimentó un cambio de +0.25% en la última hora y de -1.40% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de jAsset jUSD (JUSD)

Cap de mercado $ 616.08K$ 616.08K $ 616.08K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 616.08K$ 616.08K $ 616.08K Suministro de Circulación 640.05K 640.05K 640.05K Suministro total 640,049.1780677546 640,049.1780677546 640,049.1780677546

La capitalización de mercado actual de jAsset jUSD es de $ 616.08K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de JUSD es de 640.05K, con un suministro total de 640049.1780677546. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 616.08K.