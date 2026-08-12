Precio de Jarvis Synthetic Euro hoy

El precio actual de Jarvis Synthetic Euro (JEUR) hoy es $ 1.15, con una variación del 14.57% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JEUR a USD es $ 1.15 por JEUR.

Jarvis Synthetic Euro actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 621,194, con un suministro circulante de 541.56K JEUR. Durante las últimas 24 horas, JEUR cotiza entre $ 1.13 (bajo) y $ 1.34 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 4.01, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.063944.

En el corto plazo, JEUR experimentó un cambio de -0.05% en la última hora y de -0.47% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 245.63.

Información del mercado de Jarvis Synthetic Euro (JEUR)

Cap de mercado $ 621.19K$ 621.19K $ 621.19K Volumen (24H) $ 245.63$ 245.63 $ 245.63 Cap. de mercado totalmente diluida $ 621.19K$ 621.19K $ 621.19K Suministro de Circulación 541.56K 541.56K 541.56K Suministro total 541,556.5405305573 541,556.5405305573 541,556.5405305573

La capitalización de mercado actual de Jarvis Synthetic Euro es de $ 621.19K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 245.63. El suministro circulante de JEUR es de 541.56K, con un suministro total de 541556.5405305573. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 621.19K.