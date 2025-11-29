Precio de Jakpot Games hoy

El precio actual de Jakpot Games (JAKPOT) hoy es --, con una variación del 12.25% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JAKPOT a USD es -- por JAKPOT.

Jakpot Games actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 20,979, con un suministro circulante de 987.01M JAKPOT. Durante las últimas 24 horas, JAKPOT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00464997, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, JAKPOT experimentó un cambio de -0.69% en la última hora y de +24.66% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Jakpot Games (JAKPOT)

Cap de mercado $ 20.98K$ 20.98K $ 20.98K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 20.98K$ 20.98K $ 20.98K Suministro de Circulación 987.01M 987.01M 987.01M Suministro total 987,006,919.501999 987,006,919.501999 987,006,919.501999

La capitalización de mercado actual de Jakpot Games es de $ 20.98K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de JAKPOT es de 987.01M, con un suministro total de 987006919.501999. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 20.98K.