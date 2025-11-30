Precio de Jake hoy

El precio actual de Jake (JAKE) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de JAKE a USD es -- por JAKE.

Jake actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,760.28, con un suministro circulante de 999.30M JAKE. Durante las últimas 24 horas, JAKE cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, JAKE experimentó un cambio de -- en la última hora y de +8.62% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Jake (JAKE)

Cap de mercado $ 4.76K$ 4.76K $ 4.76K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.76K$ 4.76K $ 4.76K Suministro de Circulación 999.30M 999.30M 999.30M Suministro total 999,296,249.446165 999,296,249.446165 999,296,249.446165

La capitalización de mercado actual de Jake es de $ 4.76K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de JAKE es de 999.30M, con un suministro total de 999296249.446165. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.76K.