Precio de Invest Zone hoy

El precio actual de Invest Zone (IVFUN) hoy es $ 0, con una variación del 0.71% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IVFUN a USD es $ 0 por IVFUN.

Invest Zone actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 141,864, con un suministro circulante de 1.00B IVFUN. Durante las últimas 24 horas, IVFUN cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.0425846, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, IVFUN experimentó un cambio de +0.09% en la última hora y de +2.46% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 103.53.

Información del mercado de Invest Zone (IVFUN)

Cap de mercado $ 141.86K$ 141.86K $ 141.86K Volumen (24H) $ 103.53$ 103.53 $ 103.53 Cap. de mercado totalmente diluida $ 141.86K$ 141.86K $ 141.86K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Invest Zone es de $ 141.86K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 103.53. El suministro circulante de IVFUN es de 1.00B, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 141.86K.