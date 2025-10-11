Información del precio (USD) de Inuki (INUKI)

Rango de precios en 24 horas: 24H Mín $ 0 24H Máx $ 0 Máximo Histórico $ 0 Precio más bajo $ 0 Cambio de Precio (1H) -- Cambio de Precio (1D) -19.52% Cambio de Precio (7D) -22.73%

El precio en tiempo real de Inuki (INUKI) es de --. Durante las últimas 24 horas, INUKI se ha operado entre un mínimo de $ 0 y un máximo de $ 0, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de INUKI es de $ 0, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 0.

En términos de rendimiento a corto plazo, INUKI ha cambiado en un -- en la última hora, -19.52% en 24 horas y -22.73% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Inuki (INUKI)

Cap de mercado $ 8.88K Volumen (24H) -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 8.88K Suministro de Circulación 999.78M Suministro total 999,776,937.543794

La capitalización de mercado actual de Inuki es de $ 8.88K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de INUKI es de 999.78M, con un suministro total de 999776937.543794. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 8.88K.