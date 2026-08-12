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El precio actual de Internet Capital Memes hoy es 0 USD. La capitalización de mercado de ICM es 12,097.27 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de ICM a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!El precio actual de Internet Capital Memes hoy es 0 USD. La capitalización de mercado de ICM es 12,097.27 USD. ¡Sigue en tiempo real las actualizaciones de precios de ICM a USD, gráficos en vivo, capitalización de mercado, volumen en las últimas 24 horas, y mucho más en España!

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Precio de Internet Capital Memes (ICM)

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Precio en vivo de 1 ICM en USD:

$0.00001221
$0.00001221$0.00001221
-1.30%1D
mexc
Estos datos del token provienen de terceros. MEXC actúa únicamente como agregador de información. ¡Explora otros tokens listados en el mercado Spot de MEXC!
USD
Gráfico de precios en vivo de Internet Capital Memes (ICM)
Última actualización de la página: 2026-08-12 18:34:32 (UTC+8)

Precio de Internet Capital Memes hoy

El precio actual de Internet Capital Memes (ICM) hoy es $ 0, con una variación del 0.71% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de ICM a USD es $ 0 por ICM.

Internet Capital Memes actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 12,097.27, con un suministro circulante de 990.47M ICM. Durante las últimas 24 horas, ICM cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00210979, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, ICM experimentó un cambio de -- en la última hora y de +13.02% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Internet Capital Memes (ICM)

$ 12.10K
$ 12.10K$ 12.10K

--
----

$ 12.10K
$ 12.10K$ 12.10K

990.47M
990.47M 990.47M

990,469,383.862771
990,469,383.862771 990,469,383.862771

La capitalización de mercado actual de Internet Capital Memes es de $ 12.10K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de ICM es de 990.47M, con un suministro total de 990469383.862771. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 12.10K.

Historial de precios de Internet Capital Memes USD

Rango de precios en 24 horas:
$ 0
$ 0$ 0
24H Mín
$ 0
$ 0$ 0
24H Máx

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00210979
$ 0.00210979$ 0.00210979

$ 0
$ 0$ 0

--

+0.71%

+13.02%

+13.02%

Historial de precios de Internet Capital Memes (ICM) en USD

Durante el día de hoy, el cambio de precio de Internet Capital Memes a USD fue de $ 0.
En los últimos 30 días, el cambio de precio de Internet Capital Memes a USD fue de $ 0.
En los últimos 60 días, el cambio de precio de Internet Capital Memes a USD fue de $ 0.
En los últimos 90 días, el cambio de precio de Internet Capital Memes a USD fue de --.

PeríodoCambio (USD)Cambio (%)
Hoy$ 0+0.71%
30 Días$ 0-5.19%
60 Días$ 0+32.01%
90 Días----

Predicción de precios para Internet Capital Memes

Predicción del precio de Internet Capital Memes (ICM) para 2030 (en 4 años)
De acuerdo con el módulo de predicción de precios mostrado arriba, el precio objetivo de ICM en 2030 es de $ --, con un 0.00% de tasa de crecimiento.
Predicción del precio de Internet Capital Memes (ICM) para 2040 (en 14 años)

Para 2040, el precio de Internet Capital Memes podría ver un crecimiento del 0.00%. Podría alcanzar un precio de trading de $ --.

Herramientas MEXC
Para proyecciones de escenarios en tiempo real y un análisis más personalizado, los usuarios pueden utilizar la herramienta de predicción de precios y la información de mercado basada en IA de MEXC.
Aviso legal: Estos escenarios son ilustrativos y educativos; las criptomonedas son volátiles: realiza tu propia investigación (DYOR) antes de tomar decisiones.
¿Quieres saber qué precios alcanzará Internet Capital Memes en el periodo de 2026-2027? Visita nuestra página de predicción de precios para conocer los pronósticos del precio de ICM para el periodo de 2026-2027 haciendo clic en Predicción del precio de Internet Capital Memes.

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Recurso Internet Capital Memes(ICM)

Sitio web oficial

Categoría :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

Acerca de Internet Capital Memes

¿Cuál es el precio en tiempo real de Internet Capital Memes hoy?

El precio en vivo de Internet Capital Memes se sitúa en €, con una variación de 0.71% en las últimas 24 horas. Esta cifra se actualiza constantemente para reflejar con precisión las condiciones del mercado global.

¿Cómo es la estructura diaria de precios de ICM?

ICM ha cotizado entre € y €, lo que ofrece información sobre la fortaleza del precio intradía y posibles zonas de ruptura.

¿Qué nivel de volatilidad está mostrando Internet Capital Memes hoy?

El token ha experimentado una volatilidad de --% en el último día, lo que ayuda a los traders a determinar si el mercado es estable o altamente reactivo.

¿En qué zona técnica está cotizando actualmente ICM?

El movimiento del precio en relación con máximos y mínimos recientes sugiere que ICM muestra un impulso moderado a corto plazo, influenciado por la liquidez y la dirección general del mercado.

¿Cuál es la clasificación y el tamaño general del mercado de Internet Capital Memes?

Con una capitalización de mercado de €10294.754390050500000, Internet Capital Memes ocupa el puesto #9841, lo que indica una fuerte presencia en el mercado y un gran interés por parte de los inversores.

¿Cuánta actividad comercial ha registrado ICM recientemente?

El token generó €-- en volumen de operaciones en las últimas 24 horas, lo que demuestra un activo compromiso por parte de los traders globales.

¿Cómo se compara Internet Capital Memes con su máximo histórico (ATH) y su mínimo histórico (ATL)?

Su ATH es de €0.001795427386888500000, mientras que su ATL es de €, lo que proporciona una perspectiva sobre el potencial de precios a largo plazo y las caídas registradas.

¿Qué factores fundamentales influyen en el comportamiento del mercado de ICM?

Los factores clave incluyen la oferta circulante (990469383.862771 tokens), el desempeño de la categoría dentro de Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem,Stock market-themed y la actividad en cadena en --, todos los cuales moldean la acción del precio del token.

Usuarios También Preguntan: Otras Preguntas Sobre Internet Capital Memes

Última actualización de la página: 2026-08-12 18:34:32 (UTC+8)

Actualizaciones importantes de la industria para Internet Capital Memes (ICM)

Tiempo (UTC+8)TipoInformación
02-11 14:20:00Actualizaciones de la Industria
En las últimas 24 horas, salida neta de CEX de 59,400 ETH
02-10 18:39:21Datos On-chain
Ayer, el ETF despot de Bitcoin registró una transferencia neta de $144.9 millones, mientras que el ETF de Ethereum registró una transferencia neta de $57 millones
02-04 11:04:00Actualizaciones de la Industria
El índice de miedo cripto cae nuevamente a 14, el mercado permanece en zona de "miedo extremo"
02-04 00:48:00Actualizaciones de la Industria
$285 millones liquidados en toda la red en las últimas 24 horas, tanto posiciones largas como cortas eliminadas
02-01 01:12:00Actualizaciones de la Industria
Bitcoin cae por debajo del mínimo anterior de $80,600, alcanzando un nuevo mínimo desde el 11 de abril de 2025
01-28 07:44:00Actualizaciones de la Industria
El índice del dólar alcanza su nivel más bajo desde febrero de 2022, el mercado de criptos continúa su rally

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$0.36235$0.36235

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Jimothy The Raccoon

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$0.009515$0.009515

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$0.0003507$0.0003507

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TradingRazor

TradingRazor

RAZOR

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$0.00629$0.00629

+39.77%

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