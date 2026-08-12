Precio de International Business Machines xStock hoy

El precio actual de International Business Machines xStock (IBMX) hoy es $ 238.21, con una variación del 0.83% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IBMX a USD es $ 238.21 por IBMX.

International Business Machines xStock actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 989,248, con un suministro circulante de 4.15K IBMX. Durante las últimas 24 horas, IBMX cotiza entre $ 235.58 (bajo) y $ 240.61 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 340.56, mientras que el mínimo histórico fue $ 201.03.

En el corto plazo, IBMX experimentó un cambio de -0.00% en la última hora y de +1.07% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 854.99.

Información del mercado de International Business Machines xStock (IBMX)

Cap de mercado $ 989.25K$ 989.25K $ 989.25K Volumen (24H) $ 854.99$ 854.99 $ 854.99 Cap. de mercado totalmente diluida $ 76.09M$ 76.09M $ 76.09M Suministro de Circulación 4.15K 4.15K 4.15K Suministro total 319,434.4885567324 319,434.4885567324 319,434.4885567324

La capitalización de mercado actual de International Business Machines xStock es de $ 989.25K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 854.99. El suministro circulante de IBMX es de 4.15K, con un suministro total de 319434.4885567324. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 76.09M.