Precio de Infinitar Governance Token hoy

El precio actual de Infinitar Governance Token (IGT) hoy es --, con una variación del 22.53% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IGT a USD es -- por IGT.

Infinitar Governance Token actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 337,849, con un suministro circulante de 468.53M IGT. Durante las últimas 24 horas, IGT cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.680328, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, IGT experimentó un cambio de +0.10% en la última hora y de -40.13% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Infinitar Governance Token (IGT)

Cap de mercado $ 337.85K$ 337.85K $ 337.85K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 721.08K$ 721.08K $ 721.08K Suministro de Circulación 468.53M 468.53M 468.53M Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

La capitalización de mercado actual de Infinitar Governance Token es de $ 337.85K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de IGT es de 468.53M, con un suministro total de 1000000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 721.08K.