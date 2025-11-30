Precio de IncogniFi hoy

El precio actual de IncogniFi (INFI) hoy es $ 0.01049225, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de INFI a USD es $ 0.01049225 por INFI.

IncogniFi actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,443.02, con un suministro circulante de 900.00K INFI. Durante las últimas 24 horas, INFI cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.04518864, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01045461.

En el corto plazo, INFI experimentó un cambio de -- en la última hora y de +0.36% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de IncogniFi (INFI)

Cap de mercado $ 9.44K$ 9.44K $ 9.44K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 10.49K$ 10.49K $ 10.49K Suministro de Circulación 900.00K 900.00K 900.00K Suministro total 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

