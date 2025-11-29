Precio de INC Reward Service hoy

El precio actual de INC Reward Service (IRS) hoy es --, con una variación del 1.85% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IRS a USD es -- por IRS.

INC Reward Service actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 214,224, con un suministro circulante de 1.56T IRS. Durante las últimas 24 horas, IRS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, IRS experimentó un cambio de -1.53% en la última hora y de -19.83% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de INC Reward Service (IRS)

Cap de mercado $ 214.22K$ 214.22K $ 214.22K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 214.22K$ 214.22K $ 214.22K Suministro de Circulación 1.56T 1.56T 1.56T Suministro total 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0 1,555,369,000,000.0

La capitalización de mercado actual de INC Reward Service es de $ 214.22K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de IRS es de 1.56T, con un suministro total de 1555369000000.0. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 214.22K.