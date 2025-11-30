Precio de Illusion of Trader hoy

El precio actual de Illusion of Trader (RETARD) hoy es --, con una variación del 0.00% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de RETARD a USD es -- por RETARD.

Illusion of Trader actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 4,457.08, con un suministro circulante de 998.13M RETARD. Durante las últimas 24 horas, RETARD cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, RETARD experimentó un cambio de -- en la última hora y de -3.29% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Illusion of Trader (RETARD)

Cap de mercado $ 4.46K$ 4.46K $ 4.46K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 4.46K$ 4.46K $ 4.46K Suministro de Circulación 998.13M 998.13M 998.13M Suministro total 998,128,623.867194 998,128,623.867194 998,128,623.867194

La capitalización de mercado actual de Illusion of Trader es de $ 4.46K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de RETARD es de 998.13M, con un suministro total de 998128623.867194. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 4.46K.