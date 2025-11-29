Precio de Iggy The Iguana hoy

El precio actual de Iggy The Iguana (IGGY) hoy es --, con una variación del 23.42% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IGGY a USD es -- por IGGY.

Iggy The Iguana actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 32,577, con un suministro circulante de 1.00B IGGY. Durante las últimas 24 horas, IGGY cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.00110577, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, IGGY experimentó un cambio de -0.29% en la última hora y de +43.94% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Iggy The Iguana (IGGY)

Cap de mercado $ 32.58K$ 32.58K $ 32.58K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 32.58K$ 32.58K $ 32.58K Suministro de Circulación 1.00B 1.00B 1.00B Suministro total 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

