Precio de Ideaology hoy

El precio actual de Ideaology (IDEA) hoy es --, con una variación del 5.28% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IDEA a USD es -- por IDEA.

Ideaology actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 12,636.03, con un suministro circulante de 500.00M IDEA. Durante las últimas 24 horas, IDEA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.963831, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, IDEA experimentó un cambio de +2.47% en la última hora y de +11.01% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de Ideaology (IDEA)

Cap de mercado $ 12.64K$ 12.64K $ 12.64K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 12.64K$ 12.64K $ 12.64K Suministro de Circulación 500.00M 500.00M 500.00M Suministro total 500,000,000.0 500,000,000.0 500,000,000.0

