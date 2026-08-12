Precio de Ibiza Final Boss hoy

El precio actual de Ibiza Final Boss (BOSS) hoy es $ 0, con una variación del 0.38% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BOSS a USD es $ 0 por BOSS.

Ibiza Final Boss actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 96,244, con un suministro circulante de 930.27M BOSS. Durante las últimas 24 horas, BOSS cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.217811, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BOSS experimentó un cambio de -- en la última hora y de -0.32% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 57.49.

Información del mercado de Ibiza Final Boss (BOSS)

Cap de mercado $ 96.24K$ 96.24K $ 96.24K Volumen (24H) $ 57.49$ 57.49 $ 57.49 Cap. de mercado totalmente diluida $ 96.24K$ 96.24K $ 96.24K Suministro de Circulación 930.27M 930.27M 930.27M Suministro total 930,265,988.150382 930,265,988.150382 930,265,988.150382

La capitalización de mercado actual de Ibiza Final Boss es de $ 96.24K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 57.49. El suministro circulante de BOSS es de 930.27M, con un suministro total de 930265988.150382. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 96.24K.