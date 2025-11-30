Precio de i know ball hoy

El precio actual de i know ball (BALL) hoy es --, con una variación del 3.94% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de BALL a USD es -- por BALL.

i know ball actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 13,365.22, con un suministro circulante de 990.46M BALL. Durante las últimas 24 horas, BALL cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, BALL experimentó un cambio de -- en la última hora y de +26.43% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de i know ball (BALL)

Cap de mercado $ 13.37K$ 13.37K $ 13.37K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 13.37K$ 13.37K $ 13.37K Suministro de Circulación 990.46M 990.46M 990.46M Suministro total 990,462,359.420753 990,462,359.420753 990,462,359.420753

La capitalización de mercado actual de i know ball es de $ 13.37K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de BALL es de 990.46M, con un suministro total de 990462359.420753. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 13.37K.