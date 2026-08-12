Precio de I am become billionaire hoy

El precio actual de I am become billionaire (IAM) hoy es $ 0, con una variación del 0.27% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de IAM a USD es $ 0 por IAM.

I am become billionaire actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 9,946.82, con un suministro circulante de 999.91M IAM. Durante las últimas 24 horas, IAM cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, IAM experimentó un cambio de +0.69% en la última hora y de -24.53% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de I am become billionaire (IAM)

Cap de mercado $ 9.95K$ 9.95K $ 9.95K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 9.95K$ 9.95K $ 9.95K Suministro de Circulación 999.91M 999.91M 999.91M Suministro total 999,905,910.63391 999,905,910.63391 999,905,910.63391

La capitalización de mercado actual de I am become billionaire es de $ 9.95K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de IAM es de 999.91M, con un suministro total de 999905910.63391. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 9.95K.