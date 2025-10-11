Información del precio (USD) de Hypha Staked AVAX (STAVAX)

Rango de precios en 24 horas: $ 15.48 $ 15.48 $ 15.48 24H Mín $ 32.43 $ 32.43 $ 32.43 24H Máx 24H Mín $ 15.48$ 15.48 $ 15.48 24H Máx $ 32.43$ 32.43 $ 32.43 Máximo Histórico $ 67.01$ 67.01 $ 67.01 Precio más bajo $ 15.48$ 15.48 $ 15.48 Cambio de Precio (1H) -0.61% Cambio de Precio (1D) -22.66% Cambio de Precio (7D) -29.56% Cambio de Precio (7D) -29.56%

El precio en tiempo real de Hypha Staked AVAX (STAVAX) es de $24.94. Durante las últimas 24 horas, STAVAX se ha operado entre un mínimo de $ 15.48 y un máximo de $ 32.43, lo que muestra una volatilidad activa en el mercado. El precio máximo histórico de STAVAX es de $ 67.01, mientras que su precio mínimo histórico es de $ 15.48.

En términos de rendimiento a corto plazo, STAVAX ha cambiado en un -0.61% en la última hora, -22.66% en 24 horas y -29.56% en los últimos 7 días. Esta información te ofrece un resumen rápido de las últimas tendencias de precio y la dinámica del mercado de dicho token en MEXC.

Información del mercado de Hypha Staked AVAX (STAVAX)

Cap de mercado $ 33.60M$ 33.60M $ 33.60M Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 33.60M$ 33.60M $ 33.60M Suministro de Circulación 1.35M 1.35M 1.35M Suministro total 1,352,938.616551897 1,352,938.616551897 1,352,938.616551897

La capitalización de mercado actual de Hypha Staked AVAX es de $ 33.60M, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de STAVAX es de 1.35M, con un suministro total de 1352938.616551897. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 33.60M.