Precio de Hylo Staked SOL hoy

El precio actual de Hylo Staked SOL (HYLOSOL) hoy es $ 81.93, con una variación del 1.18% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HYLOSOL a USD es $ 81.93 por HYLOSOL.

Hylo Staked SOL actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 14,372,189, con un suministro circulante de 175.34K HYLOSOL. Durante las últimas 24 horas, HYLOSOL cotiza entre $ 79.83 (bajo) y $ 81.88 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 109,632, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, HYLOSOL experimentó un cambio de +0.66% en la última hora y de +3.56% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 46.97K.

Información del mercado de Hylo Staked SOL (HYLOSOL)

Cap de mercado $ 14.37M$ 14.37M $ 14.37M Volumen (24H) $ 46.97K$ 46.97K $ 46.97K Cap. de mercado totalmente diluida $ 14.37M$ 14.37M $ 14.37M Suministro de Circulación 175.34K 175.34K 175.34K Suministro total 175,339.693888883 175,339.693888883 175,339.693888883

La capitalización de mercado actual de Hylo Staked SOL es de $ 14.37M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 46.97K. El suministro circulante de HYLOSOL es de 175.34K, con un suministro total de 175339.693888883. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 14.37M.