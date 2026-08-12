Precio de Hylo Leveraged SOL hoy

El precio actual de Hylo Leveraged SOL (XSOL) hoy es $ 0.03056782, con una variación del 3.04% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de XSOL a USD es $ 0.03056782 por XSOL.

Hylo Leveraged SOL actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 5,261,469, con un suministro circulante de 172.13M XSOL. Durante las últimas 24 horas, XSOL cotiza entre $ 0.0281184 (bajo) y $ 0.03086497 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 2.08, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.01485653.

En el corto plazo, XSOL experimentó un cambio de +1.57% en la última hora y de +10.68% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 1.06M.

Información del mercado de Hylo Leveraged SOL (XSOL)

Cap de mercado $ 5.26M$ 5.26M $ 5.26M Volumen (24H) $ 1.06M$ 1.06M $ 1.06M Cap. de mercado totalmente diluida $ 5.26M$ 5.26M $ 5.26M Suministro de Circulación 172.13M 172.13M 172.13M Suministro total 172,125,580.16814 172,125,580.16814 172,125,580.16814

La capitalización de mercado actual de Hylo Leveraged SOL es de $ 5.26M, con un volumen de trading en 24 horas de $ 1.06M. El suministro circulante de XSOL es de 172.13M, con un suministro total de 172125580.16814. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 5.26M.