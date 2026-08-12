Precio de HUA HUA hoy

El precio actual de HUA HUA (HUAHUA) hoy es $ 0, con una variación del 1.43% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de HUAHUA a USD es $ 0 por HUAHUA.

HUA HUA actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 63,527, con un suministro circulante de 988.90M HUAHUA. Durante las últimas 24 horas, HUAHUA cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 0.01309342, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, HUAHUA experimentó un cambio de +0.21% en la última hora y de +1.86% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los --.

Información del mercado de HUA HUA (HUAHUA)

Cap de mercado $ 63.53K$ 63.53K $ 63.53K Volumen (24H) ---- -- Cap. de mercado totalmente diluida $ 63.53K$ 63.53K $ 63.53K Suministro de Circulación 988.90M 988.90M 988.90M Suministro total 988,896,921.030816 988,896,921.030816 988,896,921.030816

La capitalización de mercado actual de HUA HUA es de $ 63.53K, con un volumen de trading en 24 horas de --. El suministro circulante de HUAHUA es de 988.90M, con un suministro total de 988896921.030816. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 63.53K.