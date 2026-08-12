Precio de Houdini Swap hoy

El precio actual de Houdini Swap (LOCK) hoy es $ 0, con una variación del 1.68% en las últimas 24 horas. El tipo de cambio actual de LOCK a USD es $ 0 por LOCK.

Houdini Swap actualmente está en el puesto #- por capitalización de mercado en $ 22,580, con un suministro circulante de 49.80M LOCK. Durante las últimas 24 horas, LOCK cotiza entre $ 0 (bajo) y $ 0 (alto), lo que refleja la actividad del mercado. Su máximo histórico se sitúa en $ 1.3, mientras que el mínimo histórico fue $ 0.

En el corto plazo, LOCK experimentó un cambio de +0.21% en la última hora y de -18.15% en los últimos 7 días. En el último día, el volumen total de trading alcanzó los $ 6.61.

Información del mercado de Houdini Swap (LOCK)

Cap de mercado $ 22.58K$ 22.58K $ 22.58K Volumen (24H) $ 6.61$ 6.61 $ 6.61 Cap. de mercado totalmente diluida $ 22.58K$ 22.58K $ 22.58K Suministro de Circulación 49.80M 49.80M 49.80M Suministro total 49,798,991.20275994 49,798,991.20275994 49,798,991.20275994

La capitalización de mercado actual de Houdini Swap es de $ 22.58K, con un volumen de trading en 24 horas de $ 6.61. El suministro circulante de LOCK es de 49.80M, con un suministro total de 49798991.20275994. Su valor totalmente diluido (FDV) es de $ 22.58K.